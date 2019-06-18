США перебросят дополнительно около тысячи военных на Ближний Восток на фоне проблем с Ираном

Они будут выполнять оборонительные задачи, связанных с угрозами с воздуха, моря и суши, заявил и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан. При этом он заверил, что США «не стремятся к конфликту с Ираном», передает CNN. Министр пояснил, что переброска войск позволит обеспечить безопасность уже находящихся в регионе американских военных, а также поможет защитить национальные интересы страны. В случае необходимости, подчеркнул Шанахан, США могут в дальнейшем принимать дополнительные решения по масштабам военного присутствия в ближневосточном регионе. Он также пояснил, что атаки на суда в районе Ормузского пролива, которые Вашингтон приписывает Тегерану, наглядно показывают, что американскому контингенту в регионе действительно может что-то угрожать.