ЛГБТ-активист из Новочеркасска Федор Лаптев утверждает, что его избил сотрудник местного Центра «Э»

Лаптев рассказал, что 9 июня за ним начал следить мужчина, в котором он опознал сотрудника Центра по противодействию экстремизму по имени Олег — он знает его с 2017 года, сообщает «Медиазона». По словам Лаптева, 14 июня этот человек напал на него возле железной дороги. Активист опубликовал выписку из больницы, где говорится, что у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Лаптев отказался от госпитализации и написал заявление в полицию. Из-за опасений за свою жизнь он решил покинуть Новочеркасск.