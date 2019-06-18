В пресс-службе пензенского губернатора опровергла информацию о принудительном выселении цыган из села Чемодановка

Там заверили, что они сами добровольно решили покинуть свои дома. Куда они поехали, собеседники «Новой газеты» сказать затруднились, предположив, что у цыган наверняка есть родственники или знакомые в разных регионах. Ранее глава сельсовета Сергей Фадеев сказал на встрече с жителями, что цыганское население Чемодановки и соседнего села Лопатки, всего около 900 человек, в принудительном порядке отправили в Волгоградскую область. Там их согласилась приютить местная диаспора.

На вопрос жителей о том, когда цыгане вернутся, Фадеев заверил, что этого не произойдет в ближайшее время, и, с некоторой вероятностью, не произойдет вообще. От чего именно это зависит, он не пояснил.

Конфликт в пензенском селе начался после массовой драки 13 июня местных жителей с цыганами, в результате которой с ножевыми ранениями госпитализировали пятерых человек, один из них скончался. Задержаны 28 человек, в том числе предполагаемый убийца.