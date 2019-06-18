Генпрокуратура Египта выдала разрешение на погребение экс-президента страны Мухаммеда Мурси

Он скоропостижно скончался накануне в возрасте 67 лет. Это случилось прямо на заседании суда в Каире, где рассматривалось дело о шпионаже. Необходимые для захоронения документы были оформлены после

завершения судебно-медицинской экспертизы, сообщило издание «Аль-Яум ас-Сабиа». По исламским канонам, тело усопшего должно быть предано земле в кратчайшие после кончины сроки, но до захода солнца. Скорей всего, похороны Мурси пройдут уже сегодня.

Тем временем террористическая ассоциация «Братья-мусульмане» (в РФ запрещена) призвала египетский народ к массовому участию в похоронах бывшего президента. Исламисты назвали смерть одного из своих лидеров «самым настоящим убийством» и потребовали международного расследования обстоятельств смерти Мурси. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ во время судебных слушаний. Официальные причины кончины экс-президента генпрокуратура обещает обнародовать в кратчайшие сроки.