Пентагон подтвердил отправку дополнительно тысячи военнослужащих на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана

Это делается «в оборонительных целях», подчеркивается в заявлении пресс-службы ведомства. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан отметил, что Вашингтон не хочет конфликта с Тегераном. Это заявление сделано на фоне очередного обострения отношений между странами. Соединенные Штаты считают Иран причастным к атакам на танкеры в Оманском заливе. Ранее о том, что США готовятся направить дополнительные войска на Ближний Восток в ответ на исходящую от Ирана угрозу, сообщал Рейтер со ссылкой на источники в администрации США. Сколько дополнительно войск будет размещено и сроки их отправки источники агентства не указывали.