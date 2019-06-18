Стрельба произошла в Торонто во время масштабного празднования победы местной команды в баскетбольном чемпионате НБА

Двое ранены. Задержаны два стрелка, сообщает Associated Press.На праздничном параде на центральной площади города собралось более 2-х миллионов человек, в том числе игроки команды Totonto Raptors, премьер Канады Джастин Трюдо и мэр Торонто. Никто из них не был эвакуирован во время инцидента. Церемонию пришлось ненадолго прервать, однако после задержания подозреваемых торжества продолжились. В то же время, на видеозаписях в соцсетях, видно, как люди разбегаются с площади. На прошлой неделе клуб «Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом НБА. В финальной серии он обыграл «Голден Стэйт Уоррирос» из Вашингтона со счетом 4-2.