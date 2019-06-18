Число жителей России к 2078 году может опустится ниже 100 миллионов человек

Таков пессимистичный прогноз ООН, опубликованный на сайте организации. По оптимистичному прогнозу численность увеличится до 160 миллионов. К середине века население России в среднем может сократиться до 136 миллионов. В целом число жителей Земли через 30 лет увеличится на 2 миллиарда человек и составит 9,7 миллиарда. Отмечается, что по прогнозам примерно в 2027 году Индия обгонит Китай, став самой густонаселенной страной. В демографическом докладе ООН также говорится, что население мира стареет, также как и население России. Сейчас средний возраст россиянина составляет около 40 лет.