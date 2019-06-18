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01:05, 18 июня 2019

Почти полсотни работников Сергиево-Посадского хлебокомбината объявили сухую голодовку

Они требуют выплаты долгов по зарплате за четыре месяца. Об этом рассказала «Новой газете» сотрудница предприятия Татьяна. По ее словам, «в начале мая из-за долгов по газу, свету и воде комбинат вообще перестал работать. С подключением ресурсов сейчас есть продвижение, а вот зарплату так и не платят». В мае и начале июня сотрудники завода уже проводили собрания и требовали выплат, угрожая голодовкой. Накануне руководство в очередной раз пообещало, что инвестор перечислит месячную зарплату в течение нескольких дней. Работники в это не поверили и заявили, что не уйдут с предприятия, пока не получат деньги.
Сергиево-Посадский хлебокомбинат принадлежит сельскохозяйственному холдингу «Настюша». В августе 2017 года его владельца Игоря Пинкевича арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве. В феврале прошлого года холдинг признали банкротом.



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