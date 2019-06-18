Американский стратегический бомбардировщик совершил аварийную посадку в Великобритании

У него отказали оба двигателя. Как следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, B-52 в паре с другим бомбардировщиком шел в направлении Черного моря. Над Балканами он совершил разворот и лег на обратный курс. Уже в небе над Англией он длительное время кружил, сжигая топливо перед посадкой на авиабазе Милденхолл. Тем временем, его «напарник» совершил подлет к Крыму и после дозаправки в воздухе над Англией продолжил беспосадочный полет на авиабазу в США.