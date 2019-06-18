Конституционный суд Украины сегодня продолжит рассматривать законность роспуска Верховной Рады
Несколько десятков депутатов украинского парламента считают, что указ президента страны Владимира Зеленского противоречит Основному закону. Они пытаются доказать, что роспуск Рады произошел, когда еще не истек 60-дневный срок для формирования новой коалиции. Именно отсутствием устойчивого большинства, а также недоверием к парламенту Зеленский объяснил свой указ, изданный почти сразу после его инаугурации в конце мая. В то же время спикер Рады Андрей Парубий объявил о распаде коалиции только за неделю до роспуска, когда из нее вышла фракция «Народный фронт». На прошлой же неделе Парубий сообщил о предоставлении доказательств наличия коалиции до середины мая. Сторонники нынешнего главы государства, впрочем, настаивают, что устойчивое большинство в украинском парламенте на самом деле прекратило свое существование еще в феврале 2016 года. Сам Зеленский на прошлой неделе посетил открытые слушания. А накануне он выразил мнение, что Конституционный суд затягивает с вынесением решения.
Парламентские выборы на Украине должны состояться 21 июля.