Госдума рассмотрит поправки к закону о запрете нацистской символики

Существующие нормы позволяют штрафовать и даже арестовывать за демонстрацию кинохроники, фильмов о войне и архивных фотографий.

Разработчики поправок жалуются на правовую коллизию. Один закон сейчас допускает использование нацистских символов, если нет пропаганды, другой вводит на них полный запрет. Авторы документы предлагают смягчить административную статью и внести уточнения.

Нацистская символика может использоваться в произведениях науки, литературы, искусства, а также в средствах массовой информации, если в их контексте нацизм осуждается. Еще одно условие – у аудитории должно сформироваться негативное отношение к нацистской идеологии.

В правительстве идею поддержали, но потребовали доработать законопроект ко второму чтению. В частности, в кабмине считают, что каждое появление нацистского символа должно обязательно сопровождаться словесными комментариями.

В правозащитном сообществе не исключают, что даже скорректированная версия закона не защитит граждан от необоснованного преследования.

В Госдуме ранее предположили, что законопроект примут в трех чтениях до конца весенней сессии.