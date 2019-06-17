Ким Чен Ын в детстве имел множество хобби, не связанных с политикой

Об этом говорится в биографии лидера КНДР, написанной Анной Файфилд и опубликованной Daily Mail. Маленький Ким обожал видеоигры, особенно серию Super Mario, пересмотрел все фильмы о Джеймсе Бонде, увлекался оружием. В биографии говорится, что Ким Чен Ын был любимым ребенком, которого часто баловали. Однако, он не любил алкоголь, и избегал общения с девочками. Также он с удовольствием путешествовал, а во время визита в Диснейленд носил уши Микки-Мауса.