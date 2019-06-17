Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек

Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года. При этом, согласно оптимистичному прогнозу экспертов, в России к этому же году население увеличится до 160 млн человек.

Из доклада также следует, что сейчас в России одно из самых низких в мире соотношений числа мужчин и женщин — на 100 женщин приходится 86 мужчины. При этом, соотношение детей и пожилых людей к трудоспособному населению в России будет быстро расти.