Домашних животных, оставленных цыганами в Чемодановке, передадут на временное содержание фермеру из соседнего села Лопатки. Так решили в управлении ветеринарии Пензенской области. По данным регионального Минсельхоза, в 45 оставленных домах обнаружены теленок, почти полсотни свиней, гуси, утки кролики, куры и индейки. Все поголовье здорово. Как утверждают областные власти, все проживавшие в Чемодановке цыганские семьи (около 650 человек) после массовой драки с местными жителями 13 июня добровольно покинули село. Сообщения о принудительном отселении цыган в областной администрации называют не соответствующими действительности.