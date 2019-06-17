Президент Украины Владимир Зеленский не готов идти на прямой диалог с Донецком и Луганском. Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. При этом Зеленский высказался за продолжение действий в минском формате. Зеленский также выступил за сохранение санкций против России.

Зеленский потребовал от России освобождения всех заключенных и пленных украинцев, включая моряков, задержанных в Керченском проливе.