Московские полицейские начали вызывать живущих в столице сотрудников «Медузы» на допросы по делу Ивана Голунова

Об этом сообщает само издание. Сам Голунов, который раньше проходил обвиняемым по делу о покушении на сбыт наркотиков, из-под домашнего ареста освобожден, обвинения с него сняты. Он находится в статусе свидетеля. В связи с делом Голунова своих должностей уже лишились два генерал-майора полиции.

Между тем, Союз журналистов России просит председателя СК Александра Бастрыкина взять на контроль дело ивановского журналиста Ивана Евгеньева. Об «Эху Москвы» сообщил секретарь СЖР Владимир Соловьев.

Он также обращает внимание Бастрыкина на аналогичное дело московского студенты Никиты Михеенко.