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Эксклюзив Эха 22:00, 17 июня 2019

В Египте в возрасте 67 лет скончался экс-президент страны Мухаммед Мурси

Он умер во время заседания суда.

В Каире сегодня рассматривалось дело о шпионаже, главным фигурантом которого был Муххамед Мурси. Во время заседания ему было дано слово. Экс-президент Египта, находившийся в за решеткой на скамье подсудимых, выступал несколько минут, после чего ему стало плохо. Он потерял сознание и скончался. По предварительным данным, он умер от острой сердечной недостаточности. Официально причину смерти назовут после проведения медицинской экспертизы. Мурси был первым демократически избранным президентом в истории Египта. Он возглавил страну в 2012 году после «арабской весны», когда был свергнут Хосни Мубарак. Год спустя после массовых протестов Мурси также был отстранен от власти. Последние годы он провел под арестом. Против него было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе за шпионаж и госизмену, сотрудничество с ХАМАС и побег из тюрьмы в дни массовых антиправительственных выступлений в начале 2011 года. За это Мурси приговорили к смертной казни, но позже это решение заменили на пожизненное заключение.

Как сообщает телеканал «Аль-Арабия», несколько недель назад Мурси проходил медобследование, которое не выявило у него проблем со здоровьем. Генпрокуратура обещала объявить причину смерти после экспертизы.

Он находился у власти всего год, и за это время нажил себе множество противников. Об этом «Эху Москвы» рассказал ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Беляков.

Он напомнил, что Мухаммеда Мурси на протяжении нескольких лет судили, приговаривали к пожизненному заключению и смертной казни (позже приговор был отменен). Умер он во время очередного судебного заседания.



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