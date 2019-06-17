Глава СЖР обратился к председателю СКР Бастрыкину по поводу осужденного за сбыт наркотиков ивановского журналиста
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев направил письмо председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу ивановского журналиста Андрея Евгеньева, который был осужден по 228 ст.УК РФ о сбыте наркотиков. Об этом В.Соловьев сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
В письме, в частности, отмечается, что дело Евгеньева «как две капли воды» похоже на дело журналиста издания «Meduza» Ивана Голунова, с той только разницей, что с Ивана Голунова обвинения сняты за недоказанностью, а Евгеньев отбывает тюремный срок.
«Делом Андрея Евгеньева СЖР занимается уже больше 1,5 лет. Мы писали обращения во все следственные органы. Евгеньев находится в заключении почти три года по 228 ст. УК РФ. У очень многих, даже представителей следственных органов, есть сильное ощущение, что наркотики были подброшены», — отметил В.Соловьев.
По его словам, Андрей «никогда не употреблял ни спиртного, ни наркотиков».
Глава СЖР также рассказал, что в отношении задержавших Евгеньева полицейских сейчас идет следственная проверка службы собственной безопасности МВД. «Нам даже пришли бумаги о том, что эти сотрудники подозреваются в нечестной деятельности. Тем не менее, наш коллега продолжает находиться в заключении, и мы требуем его освобождения», — подчеркнул он.
В.Соловьев добавил, что письма будут направлены «не только Бастрыкину, но и в другие органы следствия и правопорядка», а мать Евгеньева обратится на прямую линию к президенту РФ.