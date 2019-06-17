Иран объявил, что 27-го июня превысит лимиты на количество обогащенного урана, которое ему позволено хранить по соглашению 15-го года. Как отмечает «Ассошиэйтед Пресс», это означает, что обязательства, взятые Ираном в рамках ядерной сделки с мировыми державами, будут нарушены.



После того, как США вышли из ядерной сделки, Иран частично прекратил выполнение обязательств по ядерному соглашению. Великобритания, Франция и Германия неоднократно призывали Иран не нарушать этот договор.