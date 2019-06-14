Всё цыганское население, которое проживало в Чемодановке, покинуло село после массовой драки с местными жителями

Об этом «Эху Москвы» сообщила пресс-секретарь губернатор Пензенской области Дина Черемушкина. По ее сведениям, это около 650-ти человек.

В свою очередь, местные власти подтверждают, что цыганские семьи добровольно покинули Чемодановку, никто принудительно их не вывозил.

Ранее «Новая газета» писала, что цыган из Чемодановки принудительно вывезли на автобусах в Волгоградскую область, где их приютила местная диаспора.

По факту массовой драки и гибели в ней человека возбуждено уголовное дело. По последним данным, задержаны 28 человек.