Всё цыганское население, которое проживало в Чемодановке, покинуло село после массовой драки с местными жителями
Об этом «Эху Москвы» сообщила пресс-секретарь губернатор Пензенской области Дина Черемушкина. По ее сведениям, это около 650-ти человек.
В свою очередь, местные власти подтверждают, что цыганские семьи добровольно покинули Чемодановку, никто принудительно их не вывозил.
Ранее «Новая газета» писала, что цыган из Чемодановки принудительно вывезли на автобусах в Волгоградскую область, где их приютила местная диаспора.
По факту массовой драки и гибели в ней человека возбуждено уголовное дело. По последним данным, задержаны 28 человек.