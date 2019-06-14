Всё цыганское население, которое проживало в Чемодановке, покинуло село после массовой драки с местными жителями

Об этом «Эху Москвы» сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина. По ее сведениям, это около 650-ти человек. В свою очередь, местные власти подтверждают, что цыганские семьи добровольно покинули Чемодановку, никто принудительно их не вывозил.

Дина Черемушкина в эфире радиостанции «Эхо Москвы» опровергла информацию о принудительном выселении цыган из Чемодановки.

«Та информация, которую сейчас распространяют, не соответствует действительности. Никто принудительно цыган не выселял — этого не было и быть не могло. Цыгане покинули свои дома по собственной инициативе. Они сделали это в течение нескольких дней», — сказала Д.Черемушкина.

Она уточнила, что не располагает информацией о том, куда они поехали. «Также мы не знаем, будут ли они возвращаться в ближайшее время», — добавила Д.Черемушкина.

Ранее в ряде СМИ было опубликовано заявление главы сельсовета Чемодановки Сергея Фадеева о том, что «цыганское население села Чемодановка Пензенской области и соседнего села Лопатки, около 900 человек, в принудительном порядке отправили в Волгоградскую область на автобусах».

Как подчеркнула Д.Черемушкина, «его слова были не совсем верно истолкованы». «Он просто предположил, что они могли поехать в Волгоградскую область, так как там довольно большая цыганская община, и у цыган из Чемодановки есть там родственники», — пояснила она.

Д.Черемушкина не исключила, что власти Пензенской области инициируют проверку в отношении изданий, разместивших новости о принудительном выселении цыган из Чемодановки. «Мы проанализируем этот вопрос и посмотрим на предмет соблюдения закона о распространении ложной информации», — заключила она.

Ранее «Новая газета» писала, что цыган из Чемодановки принудительно вывезли на автобусах в Волгоградскую область, где их приютила местная диаспора.

По факту массовой драки и гибели в ней человека возбуждено уголовное дело. По последним данным, задержаны 28 человек.