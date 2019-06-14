Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева могут выселить из Спасо-Андроникова монастыря

Переговоры с РПЦ не приводят к положительному результату. Об этом «Интерфаксу» заявила ученый секретарь музея Наталья Комашко. По ее словам, Церковь не хочет ничего уступать и мирно разделить территорию с музеем. Комашко отметила, что выселение музея чревато его разрушением. В начале года музей получил документы о передаче здания церкви, что предусмотрено законом. То, что музей расположен в монастыре уже 70 лет, чиновники во внимание не принимают.

Спасо-Андроников монастырь должен принадлежать церкви, но музей имени Андрея Рублева нельзя просто выгнать на улицу. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал журналист Олег Кашин.

Экспонаты, хранящиеся в музее, требуют тщательного ухода профессионалов, — напомнил Олег Кашин.