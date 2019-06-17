Московские полицейские начали вызывать живущих в столице сотрудников «Медузы» на допросы по делу Ивана Голунова

Об этом сообщает само издание. Сам Голунов, который раньше проходил обвиняемым по делу о покушении на сбыт наркотиков, из-под домашнего ареста освобожден, обвинения с него сняты. Он находится в статусе свидетеля. В связи с делом Голунова своих должностей уже лишились два генерал-майора полиции.

Между тем, Союз журналистов России просит председателя СК Александра Бастрыкина взять на контроль дела ивановского журналиста Ивана Евгеньева и московского студенты Никиты Михеенко. Они осуждены по 228-й статье при обстоятельствах, аналогичных тем, что имели место при задержании Ивана Голунова.