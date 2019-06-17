Цыган из села Чемодановка, где произошла драка, по некоторым данным, принудительно вывезли в Волгоградскую область

Цыган из села Чемодановка, где несколько дней назад произошла массовая драка, по некоторым данным, принудительно вывезли в Волгоградскую область. При этом власти это отрицают.

Всех проживавших в Чемодановке цыган, всего около 900 человек, принудительно на автобусах вывезли в Волгоградскую область, где их согласилась принять местная диаспора. Об этом на встрече с жителями заявил глава сельсовета Сергей Фадеев, пишет «Новая газета». По его словам, сейчас власти решают, что делать с их собственностью. Глава сельсовета также отметил, что в ближайшее время цыгане не вернутся, а, возможно, они покинули село навсегда. При этом агентству «Интерфакс» сам Фадеев заявил, что ни о каком принуждении речи не шло. Он подчеркнул, что его слова были неверно истолкованы. Люди, утверждает Фадеев, принимали решение уехать самостоятельно. На этой же версии настаивают и в пресс-службе губернатора Пензенской области. Там заявили, что из сел Лопатки и Чемодановка в общей сложности уехали 90 семей.

Напомним, что выселить цыган требовали местные жители после массовой драки 13 июня, в которой погиб один человек, четверо пострадали, десятки были задержаны. Жители села вышли на народный сход, который закончился перекрытием федеральной трассы.

В связи с дракой задержаны 28 человек, их национальность не уточняется. Ранее стало известно, что ситуация в Чемодановке стабилизировалась, полиция сняла план «Вулкан» по предотвращению массовых беспорядков.