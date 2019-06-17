Ряд цыганских семей действительно уехал из села Чемодановка после конфликта с  местными жителями

Это «Интерфаксу» подтвердил глава администрации Бессоновского района Пензенской области Вячеслав Демичев. По его словам, цыгане уехали самостоятельно, никто их принудительно на автобусах не вывозил. Около 40 их домов стоят сейчас бесхозными.



Между тем, по сведениям «Новой газеты», 900 цыган принудительно вывезли в Волгоградскую область, где их согласилась приютить местная община.



3 июня между жителями села Чемодановка и цыганами произошла массовая драка. Погиб один человек, возбуждено уголовное дело. 15 человек задержаны.