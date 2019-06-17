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18:28, 17 июня 2019

Формула чемпионата России по футболу может измениться

Представители клубов обсуждают не только проект расширения Премьер-Лиги, но и другие варианты.

Собрание клубов РПЛ проголосовало за расширение Лиги до 18 команд, однако эта идея не выглядит однозначной. Слишком много организационных и финансовых проблем в российском футболе. Тем не менее в клубах убеждены, что матчей должно быть больше. Сейчас рассматривается несколько проектов изменения формулы с тем, чтобы продлить турнир.

Спорт Экспрессу стали известны два из них. Согласно первому после двухкругового турнира 16 клубов последняя команда вылетает, остальные продолжают борьбу в трех пятерках.

Первая разыгрывает медали и четыре места в еврокубках, вторая – одно место, Третья определяет клубы, которые покинут лигу. Минус этого варианта в том, что шестая команда страны будет играть в Европе, а пятая нет. Спортивный принцип нарушен.

Вторая идея состоит в том, что турнир среди 16 команд играется в один круг, а затем команды делятся на две восьмерки. Первая в два круга разыгрывает призовые места, вторая борется за выживание. В этом случае мысль авторов и вовсе непонятно. Простой подсчет показывает, что клубы сыграют всего 29 матчей – 15 на первом этапе и 14 на втором. Менять что-либо в таком случае странно.

Новый сезон в Российском футболе стартует 14 юля. Чемпионат страны пройдет по традиционной формуле при 16 командах-участницах.



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