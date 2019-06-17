Избирательный штаб Трампа уволит социологов, проводивших опросы, которые показали плохие рейтинги президента

Избирательный штаб Дональда Трампа уволит социологов, проводивших опросы, которые показали плохие рейтинги президента США и попали в прессу. В довершение к этому, новые опросы показали, что Трамп на сегодняшний день проигрывает по рейтингам сразу пятерым кандидатам от Демократической партии.

На прошлой неделе телеканал АВС опубликовал данные внутренних опросов, которые проводились по заказу штаба Дональда Трампа — данные показали, что действующий президент проигрывает фронтраннеру Демократической партии, бывшему вице-президенту страны Джо Байдену в таких ключевых штатах как Висконсин и Мичиган. Накануне избирательный штаб Трампа сообщил, что уволит тех, кто проводил эти опросы. В штабе уверяют, что причина увольнения социологов — в том, что данные опросов попали в прессу, а не в том, что опросы показали низкие рейтинги президента.

Сам же Дональд Трамп в последнюю неделю обрушился как на своих подчиненных за эти опросы, так и публично — в эфире телеканала Фокс Ньюз он заявил, что опросы общественного мнения проводились некорректно и их данные не отражают его настоящую популярность. Но в воскресенье телеканал Фокс Ньюз опубликовал уже данные собственных опросов — по ним Дональда Трампа, если бы выборы состоялись сегодня, в паре против него обходят сразу пятеро демократических кандидатов — Джо Байден, сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Камалла Харрис и мэр из Индианы Пит Бутидеждж. Причем Байден и Сандерс обходят Трампа с гигантским отрывом — в 10 и 9 процентных пунктов соответственно.

Во вторник Дональд Трамп официально объявит о старте своей избирательной кампании на 20-ти тысячном ралли в Орландо.