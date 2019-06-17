Губернатор Свердловской области прокомментировал появление знака «Город Бесов» на въезде в Екатеринбург

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал появление знака «Город Бесов» на въезде в Екатеринбург по Кольцовскому тракту.

Указатель повесили сегодня утром на Кольцовском тракте. Это оживленная дорога, которая соединяет мегаполис и аэропорт. Фейковый дорожный знак повесили под указателем с настоящим названием города. Получилось «Екатеринбург – город бесов». Это мем, который придумал шоумен Владимир Соловьев, рассуждая о екатеринбургском протесте против строительства храма в сквере у театра драмы. Многих горожан это задело, Соловьва даже приглашали в Екатеринбург для мужского разговора, но он так и не приехал.

Губернатор Евгений Куйвашев запостил в Инстаграме фотографию знака и предложил автору мема «повнимательнее посмотреть на себя», а горожанам предложил не вестись на эти слова и не раздувать тему. Он напомнил, что епархия отказалась от застройки сквера. По словам губернатора, теперь надо всем остановиться и успокоиться. Вместо таблички «город бесов» он предложил повесить другую, которой бы все гордились. Например, «город Храбрых».

Табличку сняли через несколько часов работники дорожной службы по требованию ГИБДД. В автоинспекции пообещали оштрафовать тех, кто повесил табличку. Впрочем, пока никто из многочисленных уральских уличных художников не признался в авторстве