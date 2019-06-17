Переговоры музея Рублева и РПЦ о совместном существовании на территории Спасо-Андронникова монастыря зашли в тупик

Переговоры музея Андрея Рублева и РПЦ о совместном существовании на территории Спасо-Андронникова монастыря зашли в тупик. По крайней мере, ученый секретарь музея Наталья Комашко сказала «Эху Москвы», что им не удается договориться о сохранении своего здания.

«На территории монастыря просто не достаточно места для музея», — сказал «Эху Москвы» глава движения за возрождение монастыря Сергей Карнаухов.

Наилучшим вариантом Серегй Карнаухов считает совместное использование музеем и монастырем артефактов.

Музей имени Андрея Рублева не менее значим, чем сам Спасо-Анрониковский монастырь. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Музей и монастырь могли бы сосуществовать вместе, считает Михаил Пиотровский.