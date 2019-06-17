Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин. Речь идет о Дальнем Востоке и Сибири.

Поводом для поручения Медведева послужили сообщения из различных регионов о подорожании топлива. Как пишет региональное агентство «Тайга. Инфо», на новосибирских заправках «Газпром нефти» литр 95-го в июне подорожал на 55 копеек – до 44,5 рублей. В Туве же рост цены на эту марку бензина, по данным Новосибирскстата, в мае был значительнее – на целых три рубля, а 92-й бензин подорожал более чем на два рубля. Также рост цен в мае был зафиксирован в Красноярском и Алтайском краях, Иркутской, Томской, Омской и Кемеровской областях. На фоне этого Медведев на встрече с вице-премьерами призвал Козака выяснить, идет ли речь о временном явлении, или же это системная проблема.

Козак, в свою очередь, пообещал уже вечером собрать у себя представителей всех нефтяных компаний. В то же время в «Газпром нефти» и «Нефтегазхолдинге» говорят, что действуют в рамках достигнутых с правительством договоренностей. В частности, там уверяют, что цены на бензин не превышают уровня инфляции, если не считать роста почти на 2% в начале года из-за повышения НДС. В Независимом топливном союзе также полагают, что речь не идет о нарушении соглашения между нефтяниками и кабмином. Об этом телеканалу РБК рассказал руководитель аналитического центра организации Григорий Баженов.

Между тем в марте Козак в ходе выступления на Красноярском экономическом форуме сказал, что «нефтяники умеют держать слово» и резкого повышения цен на бензин до конца этого года ждать не стоит.

В апреле правительство и крупнейшие нефтяные компании продлили соглашение о заморозке цен на топливо до 1 июля.