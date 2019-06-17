Соратнику Алексея Навального Леониду Волкову вдвое сократили срок административного ареста

Оппозиционера в очередной раз привлекли к ответственности из-за протестной акции против пенсионной реформы, на которой он не присутствовал.

С 15 суток до 8 сократил срок ареста Леонида Волкова Мосгорсуд. Таким образом, выйти он сможет уже завтра. В спецприемнике оппозиционер находится неделю из-за акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября в Санкт-Петербурге. Его признали виновным в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий, повлекшее помехи движению. Причем задержали Волкова после выхода из изолятора временного содержания, где он провел 20 суток из-за аналогичной акции в Москве. Тогда ему вменили нарушение порядка организации публичного мероприятия, повлекшее вред здоровью человека или имущества, поскольку он якобы «вдохновил неизвестных лиц нанести царапину автомобилю Toyota Camry».

Отметим, что во время митингов Волков находился в Литве, он вел онлайн-трансляцию протестов. Неизвестно, сколько оппозиционер пробудет на свободе теперь. Дело в том, что в материалах значатся еще 8 городов, где проходили акции против пенсионной реформы, и полиция, как сообщали в ФБК, обещает привлечь его к ответственности и за них. При этом в фонде обращали внимание на то, что Европейская конвенция о правах человека запрещает наказывать дважды за одно и то же правонарушение. Сам Волков связывает череду арестов с предстоящими осенью выборами в Мосгордуму, куда баллотируется несколько соратников Алексея Навального.

Пока Волков был в спецприемнике, на него составили еще один протокол – на этот раз за неуважении к власти. Поводом твит с упоминанием президента, в котором цитировалось решение суда по первому в России делу об оскорблении власти.