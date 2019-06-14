Калининградского журналиста Игоря Рудникова освободил петербургский суд

Его обвиняли в вымогательстве взятки у генерала Следственного комитета.

Главного редактора газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова сегодня неожиданно освободили в зале суда. В самом начале заседания стало известно что его дело переквалифицировали со статьи вымогательство на самоуправство. Дело в том, что следствие изначально тербовало посадить рудников на 10 лет за то, что он якобы требовал от генерала следственного комитета Виктора Леденева 50 тысяч долларов. за эти деньги рудников якобы обещал перестать писать о главе ск по калининградской области, кем и является леденев. До этого он уже опубликовал два материала в которых описывал шикарный загородный дом следователя, а также указывал на то, что тот не мог заработать на него. Именно из -за того, что статьи уже были напечатаны, суд решил, что вымогательства не было, так как рудников попросту уже ничем не мог шантажировать. Дело в связи с этими и переквалицицировали на самоуправство, а эта статья не предполагает лишения свободы, в итоге Рудникова отпустили из зала суда. Он сам сказал журналистам «Медиазоны», что не ожидал такого решения и был готов отправиться в тюрьму на 10 лет.

Отметим, рудников уже провел 1,5 года в сизо, в связи с этим его освободили от наказания в виде общественных работ. адвокат журналиста ТумАс Мисакян сказал «Эху Москвы», что по нынешним временам такое решение — это победа. Кроме того, он добавил, что уверен в фальсификации дела. генерал следственного комитета Леденев стоит за этим, сказал Мисакян.

Отметим, что суд сегодня не удовлетворил гражданский иск следователя Леденева на 3 миллиона рублей. Эту сумму он требовал от журналиста в качестве компенсации за публикации о его доме, которые якобы задели его офицерскую честь.

Еще одного фигуранта дела бывшего помощника полпреда по СЗФО Александра Дацышина сегодня также освободили, но из под домашнего ареста. Его обвиняли в том, что он якобы был посредникам в переговорах о передаче денег.