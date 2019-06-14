Из села Чемодановка пензенской области вывели основные силы правоохранительных органов

Населенный пункт, после массовой драки и протестов, возвращается к обычной жизни. Как сообщил «Эху Москвы» губернатор области Иван Белозерцев, там осталось несколько десятков полицейских.

Белозерцев подчеркнул, что за последние несколько дней было очень много вбросов о ситуации в Чемодановке.

Роскомнадзор начал блокировать интернет-страницы с недостоверной информацией о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области.

Регулятор удалил фейковые сведения по требованию Генеральной прокуратуры. Какая именно информация признана недостоверной и сколько страниц заблокировано, ведомство Александра Жарова не уточняет. Известно лишь, что речь идет о страницах в социальных сетях.

В сети «ВКонтакте» удалили группу «Чемодановка в огне», где жители обменивались соображениями о событиях в селе. При попытке зайти в сообщество появляется сообщение о блокировке за призывы к насильственным действиям. Собеседник издания «МБХ-Медиа» говорит, что в паблике обсуждали необходимость брать инициативу в свои руки, не дожидаясь вмешательства Владимира Путина.

Конфликт в Чемодановке под Пензой вспыхнул в конце прошлой недели. Цыгане якобы приставали к несовершеннолетней девочке и попытались сорвать с нее купальник. По данным «Комсомольской правды», отец ребенка собрал друзей и пошел разбираться.

Цыгане встретили гостей с ножами, топорами и другими подручными средствами. Массовая драка закончилась госпитализацией двух местных жителей. Один из них скончался в больнице. Его уже похоронили. Сельчане успели провести народный сход и даже перекрыли федеральную трассу М-5. По делу о драке задержаны более десяти человек, среди них – подозреваемый в убийстве. В район Чемодановки стянуты дополнительные силы правопорядка. С местными общается губернатор.

Цыгане уже спешно покидают регион, сказала в интервью BFM.ru главред Первого пензенского портала Ирина Горбачева. По ее словам, речь может идти о двух тысячах человек. Не исключено, что они выехали в сторону Саратовской области.

В сельсовете Чемодановки заявили, что полиция принудительно посадила цыган в автобусы и отправила в Пензу. Некоторых пришлось ловить на границе области, передает «МБХ-Медиа» со ссылкой на главу сельсовета Сергея Фадеева.

Проблемы межнациональных конфликтов не должны замалчиваться, власти должны искать причины и устранять их. Такое мнение «Эху Москвы» высказал первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин.

По словам Валерия Рашкина, вопрос замалчивания подобных конфликтов остро стоит даже внутри комитета.

В Кремле знают о ситуации в Чемодановке, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Другие страны действительно могли тратить деньги на распространение лживых сообщений о ситуации в Чемодановке, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Олег Кашин. Хотя, по его словам, вряд ли это выглядит так, как описывал губернатор Пензенской области.

Кашин добавил, что ситуация в Чемодановке – это в первую очередь межнациональная стычка, а не бытовая.

Удаление Роскомнадзором недостоверной информации о конфликте в селе Чемодановка трудно объяснить логически. Такое мнение высказал в эфире «Эха Москвы» журналист Аркадий Дубнов.

Попытки местных властей переложить вину за конфликт на Запад выглядят нелепо, — добавил Аркадий Дубнов.