Цыган из села Чемодановка и соседнего села Лопатка принудительно выселяют из Пензенской области в другие регионы

Как пишет «Новая газета», на встрече с местными жителями глава сельсовета Сергей Фадеев рассказал, что 900 человек на автобусах вывезены в Волгоградскую область. По его словам, там их согласилась приютить местная цыганская диаспора. Фадеев также сообщил, что сейчас изучается вопрос о законности проживания цыган в Чемодановке, «проверяются документы на землю, задолженность за электроэнергию и так далее».