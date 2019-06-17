Burger King могут оштрафовать за неэтичную рекламу

Дело в отношении сети ресторанов быстрого питания завела Федеральная антимонопольная служба.

«Раскурячь их всех!» и «Окурительный чикен фри» — эти слоганы, которые российское подразделение Burger King использует в своей рекламе, вызвали возмущение у Московского управления ФАС. Не оценили они и предложение, рассылаемое по электронной почте, — «Раздать по E-баллам за кофе», здесь подразумевается начисление электронных балов, но в сокращенной версии это звучит как намек на обсценную лексику. И такие приемы Burger King использует в каждой своей рекламной кампании, отметили в службе. Отмечается, что плакаты с подобными надписями висят на витринах заведений и их могут увидеть дети. Экспертный совет при ФАС посчитал такую рекламу неэтичной и оскорбительной, и указал, что в слоганах можно усмотреть «непристойные образы, агрессию и деструктивные призывы». За каждое нарушение Burger King грозит штраф до 500 тысяч рублей. Иск к компании будет рассмотрен 26 июня.

Провокационные рекламные кампании Burger King не в первый раз становятся предметом для обсуждения и критики. Год назад компании пришлось извиниться за предложение выплатить 3 млн рублей девушкам, которые забеременеют от футболистов во время проведения Чемпионата мира.