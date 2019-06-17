РКН удалил из соцсетей информацию о конфликте в Чемодановке, признанную Генпрокуратурой недостоверной

Что это за информация, не уточняется.

Между тем, в интервью «Эху Москвы» губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что многие сообщения о ситуации в Чемодановке не соответствуют действительности.

Между тем, «МБХ медиа» выяснило, что во «ВКонтакте» заблокировали группу «Чемодановка в огне» о массовой драке местных жителей с цыганами. При попытке зайти в группу появляется сообщение: «Сообщество заблокировано за призывы к насильственным действиям».