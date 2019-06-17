Журналиста, обвиняемого в вымогательстве, освободили в зале суда

По версии следствия, главный редактор калининградской газеты «Новые колеса» Игорь Рудников вымогал взятку у генерала СК Виктора Леденева за нераспространение порочащих его сведений. Суд в Петербурге сегодня переквалифицировал обвинение на статью о самоуправстве, которая не предусматривает лишения свободы. В итоге Рудников получил 550 часов общественных работ и вышел на свободу за отбытием.

Обвинение просило для журналиста 10 лет колонии.