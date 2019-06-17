Проверкой сообщений о росте цен на бензин займется вице-премьер Дмитрий Козак

Такое поручение ему сегодня дал глава правительства.

Бензин дорожает в Забайкалье, Туве, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях. Как отмечало издание «Тайга.Инфо», на новосибирских заправках «Газпром нефти» литр АИ-95 вырос в цене на 60 копеек. О подорожании топлива сообщения приходят и с Дальнего востока, напоминает газета «Ведомости».

О ситуации со стоимостью бензина Дмитрий Медведев говорил на встрече со своими заместителями. Глава правительства упомянул компанию «Газпром нефть». Если речь идет о системных вещах, нужно принимать решения, констатировал премьер. Конкретные меры, по его словам, в кабмине уже неоднократно обсуждали.

Вопросы ценообразования Дмитрий Козак обещал поднять сегодня вечером на совещании с нефтяными компаниями. Медведев попросил вице-премьера доложить об итогах проверки.

Глава Минэнерго заявлял в начале июня, что рост розничных цен на бензин останется в пределах инфляции и в следующем году. Между тем владельцы независимых заправок еще в мае предупреждали о резком росте биржевых цен на топливо, напоминает РБК.