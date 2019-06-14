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Эксклюзив Эха 16:00, 17 июня 2019

Роскомнадзор объявил о блокировке фейковой информации о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области

Соцсеть ВКонтакте заблокировала соответствующую группу. Многие сообщения, которые распространялись в интернете, не соответствовали действительности. – сказал «Эху Москвы» губернатор Пензенской области Иван Белозерцев

13-го июня в результате драки в Чемодановке погиб один человек, один попал в реанимацию. По данным СМИ, конфликт разгорелся между местными жителями и представителями цыганской общины.



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