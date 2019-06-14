Глава движения: Музей им. Рублева необходимо вывести за территорию Спасо-Андроникова монастыря из-за отсутствия места

Центральный музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева необходимо вывести за территорию Спасо-Андроникова монастыря из-за отсутствия места. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава движения за возрождение обители Сергей Карнаухов.

«Существует два варианта развития событий в связи с передачей комплекса зданий Спасо-Андроникова монастыря РПЦ. Первый — это максимально благополучный для музея, согласно которому он будет выведен за территорию комплекса зданий, где выставочной площадью является маленький храм», — отметил активист.

Как подчеркнул С.Карнаухов, из-за этого за 70 лет существования музея люди не имели возможности увидеть всю экспозицию, состоящую из «более чем 8000 произведений искусства и древнейших артефактов».

По мнению активиста, теперь есть возможность это исправить. «Рядом находится дворец культуры «Серп и молот», собственники которого готовы передать его музею. Кроме того, есть два здания усадьбы Хрящевых, которые также можно задействовать. Поэтому здесь нет оснований для паники», — считает он.

С.Карнаухов также выступает за совместное использование музеем и монастырем имеющихся артефактов. «Было бы хорошо, если бы частично экспозиция осталась в стенах монастыря, а остальная часть вместе с административными и исследовательскими корпусами выехала в соседнее здание.

Важно освободить алтарные части тех храмов, где сегодня находятся офисные здания. Тогда храм смог бы работать, и верующие получили бы возможность видеть уникальные иконы», — заключил он.