Владимир Путин в курсе ситуации с массовой дракой в Пензенской области

Причины должны устанавливать правоохранительные органы. Так говорят в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что события достаточно резонансные.

Напомним, — в результате драки в Чемодановке 13 июня пострадали пять человек, один скончался. По некоторым данным, все началось после того, как представитель цыганской общины пытался изнасиловать девушку.

Ситуация в селе Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка, стабилизировалась. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Ситуация стабилизировалась — обстановка спокойная. Основные силы полиции вернулись в пункт постоянной дислокации. 20 человек обеспечивают охрану правопорядка», — рассказал он.

И.Белозерцев отметил, что в настоящее время «прокурор, руководитель СКР и уполномоченный по правам человека Пензенской области проводят личный прием граждан». Кроме того, по словам губернатора, «продолжаются следственные действия по ранее возбужденным уголовным делам».

И.Белозерцев также добавил, что «у одного из пострадавших в драке наметилась положительная динамика состояния здоровья — он переведен в областную клиническую больницу».

13 июня в результате драки в селе Чемодановка погиб один человек, один попал в реанимацию. Травмы получили еще три человека. По данным МВД, причиной инцидента стал бытовой конфликт. В полицию были доставлены 174 человека для установления причастности к драке. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. В рамках расследования уголовного дела задержаны 15 человек.

По информации СМИ, конфликт в селе разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители села провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план «Вулкан» по предотвращению массовых беспорядков. Об инциденте был проинформирован президент РФ Владимир Путин.