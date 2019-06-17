Суд в Петербурге приговорил к обязательным работам главреда калининградской газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к обязательным работам главного редактора калининградской газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова. Он отпущен в зале суда. Ранее суд переквалифицировал его действия с «вымогательства» на «покушение на самоуправство». Обвинение, напомним, просило для Рудникова 10 лет строгого режима.

Изначально журналиста обвиняли в вымогательстве 50 тысяч долларов за непубликацию разоблачительного материала о руководителе областного СКР.