Группа немецких парламентариев прибыла с визитом в Москву с целью восстановления взаимоотношений с российскими коллегами.

Среди семи прибывших в Москву немецких политиков – два депутата от консервативного блока ХДС/ХСС, а также по одному представителю пяти других партий. Первую полную делегацию германско-российской парламентской группы бундестага возглавляет ее председатель Робби Шлунд. Ранее этот депутат от партии «Альтернатива для Германии» пытался добиться открытия личного офиса в России. Однако это шло вразрез с общими правилами бундестага и проект не удалось осуществить. В четверг Шлунд собирается дать интервью в офисе Russia Today в Москве. Германские парламентарии пробудут в России до 21 июня.

Цель поездки — «ведение открытого, критичного диалога как с депутатами Думы, так и с лидерами оппозиции». В центре переговоров – встречи с коллегами, поддерживающими связи с ФРГ, и международные аспекты. Запланированы также разговоры с представителями немецких политических фондов в Москве. Затем делегация посетит Калугу, где планируется обсудить вопросы образования и культурного обмена. Важным пунктом переговоров в Москве будут санкции Евросоюза. «Альтернатива для Германии» выступает против них. Надежду на скорое снятие санкций выразил также депутат от партии «Зеленых» Юрген Триттин. Это может произойти благодаря мирной риторике президента Зеленского при выполнении минских соглашений, подчеркнул политик. Эту цель поддерживает также депутат от Левой партии Грегор Гизи. Он отметил, что во время визита речь идет и о том, чтобы российская сторона научилась «выносить критику».

Руководство делегации со стороны представителя право-популистской партии не должно помешать открытому и честному диалогу, надеются депутаты бундестага.