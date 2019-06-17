Соцсеть ВКонтакте заблокировала группу о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области

Как сообщает МБХ-Медиа, это сделано по закону о фейковых новостях. При попытке зайти на страницу соцсеть пишет, что она была заблокирована за призывы к насильственным действиям.

Роскомнадзор в свою очередь также сообщил, что блокировал фейковую информацию о конфликте. Что имеется в виду под фейком пока не очень понятно

Напомним, — в Чемодановке произошла массовая драка, в результате которой погиб один человек,