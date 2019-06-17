Китайская компания Huawei уже потеряла около 30 миллиардов долларов из-за американских санкций
Источники Bloomberg говорят, что в компании ожидают спада продаж смартфонов примерно на четверть. В ближайшие годы выручка просто перестанет расти.
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Источники Bloomberg говорят, что в компании ожидают спада продаж смартфонов примерно на четверть. В ближайшие годы выручка просто перестанет расти.
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