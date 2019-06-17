Владимир Путин поручил обеспечить введение с 1 января 2021 года единой электронной визы для въезда иностранцев в Россию. Как пишет Коммерсант, в список стран войдут Китай, Южная Корея, Япония, страны ЕС, а также, возможно, Новая Зеландия. Великобритания. Канада и США пока в список включены не будут.

Стоить напомнить, что электронные визы сейчас действуют для въезда в Дальневосточный федеральный округ для граждан нескольких стран.