Музей имени Андрея Рублева выселяют из Спасо-Андроникова монастыря – ученый секретарь

Центральный музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева выселяют из Спасо-Андроникова монастыря. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ученый секретарь музея Наталья Комашко.

Она уточнила, что поводом стало обращение патриарха Кирилла в Росимущество о передаче зданий Андроникова монастыря РПЦ. «Это предусмотрено федеральным законом. Однако дело в том, что здесь уже 70 лет существует музей. Мы попытались договориться, была согласительная комиссия, но пока это сделать не удалось. РПЦ хочет все. Это значит, что музей должен прекратить работу и покинуть помещение», — отметила Н.Комашко.

По ее словам, что будет дальше с музеем — неизвестно. «Делить территорию, выделить часть зданий под музей в РПЦ не собираются, несмотря на то, что Спасо-Андроников монастырь в свое время восстанавливался как место для размещения музея имени Андрея Рублева — иконописец здесь жил, умер и был похоронен», — заключила Н.Комашко.

РПЦ направила запрос о передаче в ее собственность таких объектов культурного наследия федерального значения, как Спасский собор XV века, трапезная палата XVI века, братский корпус и настоятельские палаты XVII века, церковь Михаила Архангела XVII века, и др.

Спасо-Андроников монастырь знаменит тем, что именно здесь принял постриг и подвизался преподобный Андрей Рублев (фрагмент его росписи сохранился в алтаре Спасского собора — древнейшем храме Москвы за пределами Кремля). Кроме того, именно в этом монастыре москвичи встречали войско Дмитрия Донского после победы на Куликовом поле, здесь захоронены герои Куликовской битвы, Великой Северной и Семилетней войны, войны 1812 года, московские градоначальники, семьи Волконских, Трубецких, Суворовых, Мусиных-Пушкиных, Римских-Корсаковых и других известных династий.