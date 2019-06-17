Московский Спартак потерял в стоимости своих футболистов

Игроки клуба в сумме стали стоить на пять миллионов меньше. На фоне прогресса Краснодара, который прибавил 10 миллионов, это представляется обрушением.

Совет директоров Спартака признал, что потенциал команды, которая выиграла золотые медали в 2017 году, исчерпан, что подтверждает и оценка авторитетного немецкого портала Трансфермаркт. Сразу 13 футболистов клуба упали в цене. Софьян Ханни, который не смог заиграть в команде сбросил 2 миллиона долларов и оценивается в шесть. Дешевле теперь стоят и многие лидеры Спартака Луис Адриано, Фернеандо, Самуэль Жиго, а также бывший капитан Денис Глушаков. Георгий Джикия, напротив, обойдется покупателям дороже на 2,5 миллиона, Роман Зобнин оценивается в 14 миллионов против 13 год назад. За Зе Луиша можно выручить 8, тогда как раньше только семь. Тем не менее, суммарный показатель Спартака 106 миллионов – лишь пятый в лиге, как и место в чемпионате. Впереди Зенит, ЦСКА, Краснодар и Локомотив.

Самым дорогим футболистом нашего чемпионата остается армеец Марио Фернандес. Его стоимость 30 миллионов евро. За год игрок сборной России прибавил 14 миллионов.