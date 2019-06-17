Кремль знает о конфликте в Пензенской области с участием цыган

Информацию о массовой драке и последствиях уже удаляют из интернета по требованию контролирующих органов.

Весьма резонансной назвал ситуацию в селе Чемодановка пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин сейчас находится в Таджикистане, но о происшествии ему сразу доложили. Выяснением причин столкновений должны правоохранительные органы, отметил представитель Кремля.

Роскомнадзор тем временем сообщил об удалении из интернета фейковой информации о происходящем. Регулятор выполнил это по требованию Генеральной прокуратуры. Соцсеть «ВКонтатке» также заблокировала созданную после конфликта группу «Чемодановка в огне». Там обнаружились призывы к насильственным действиям. Как передает портал МБХ-Медиа, участники группы якобы призывали не дожидаться вмешательства Путина и решать все своими силами.

На распространение дезинформации о ситуации в Чемодановке жалуется губернатор Пензенской области. Иван Белозерцев видит в этом руку Запада.

После массовой драки в Чемодановке, в результате которой погиб один человек, задержали 12 жителей. Местное население вышло позже на народный сход и перекрыло на некоторое время федеральную трассу.

Полпред президента Игорь Комаров взял ситуацию под контроль и потребовал от властей обеспечить спокойную жизнь сельчанам.