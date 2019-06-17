В Кремле призвали смотреть на долгосрочный рейтинг Владимира Путина, а не на его временные колебания

Таким образом там отреагировали на снижение уровня доверия к президенту по новой методике подсчета.

Судить о рейтинге по неделе или по месяцу не совсем правильно, убежден пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он выразил мнение, что правильно делать выводы по более длительному периоду – какому при этом, он не уточнил. Также Песков призвал обращаться к социологам по теме методики проведения подобных опросов. Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал недельный опрос, согласно которому уровень доверия граждан к Путину снизился почти на процент. Если до этого он составлял почти 72,5%, то теперь, согласно исследованию, приблизился к отметке в 71,5%. Уровень одобрения деятельности президента при этом вырос до чуть более 64%. Эти выводы были сделаны по новой методике подсчета рейтинга Путина. Его внедрили во ВЦИОМ в конце мая. Директор центра Валерий Федоров отмечал, что людей теперь стали спрашивать напрямую, доверяют ли они президенту или нет. Ранее же, по его словам, применялся исключительно спонтанный рейтинг, где респондентам нужно самостоятельно называть фамилии политиков, которым они доверяют. Подобная формулировка вопроса на прошлой неделе показала, что Путину чуть более 31%, что на полпроцента ниже, чем в позапрошлом опросе.

Во ВЦИОМ ранее объясняли падение рейтинга доверия к Путину «эффектом черных очков». Там пояснили, что острая фаза кризиса закончилась, но надежда на рост благосостояния не оправдалась.